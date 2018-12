De Rijksrecherche doet in opdracht van justitie onderzoek naar hoe details uit het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede in de media zijn verschenen.

"Het onderzoek zal zich richten op betrokkenen rond het onderzoek", laat het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten.

Onder meer in het AD verschenen details over de drie opgepakte verdachten, een vader en zijn twee zoons, en hun gangen op de dag van de dodelijke schietpartij.

"Journalisten maken geen deel uit van dit onderzoek. Zij hebben de vrijheid om te publiceren over informatie die met hen gedeeld wordt", aldus het OM.

Justitie maakt zich zorgen over het delen van deze informatie. "Als informatie voortijdig in de media staat, kunnen getuigen of verdachten beïnvloed raken. Een zuiver strafproces vindt niet in de media plaats. Dat proces hoort in beslotenheid en in de rechtszaal gevoerd te worden."

De politie benadrukt daarnaast dat het voor de nabestaanden pijnlijk is om via de media over bepaalde details te horen.

Verdachten zitten nog altijd vast

De verdachten in leeftijden van 30, 32 en 57 jaar zitten nog altijd vast op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van de vier mannen in de Van Leeuwenhoekstraat.

De schietpartij vond op 13 november plaats in een bedrijfspand waar mogelijk een growshop in gevestigd was. Twee van de slachtoffers waren eerder opgepakt in een zaak die om wiethandel draaide.

Twee van de opgepakte mannen worden ook verdacht van een mishandeling en bedreiging in Hengelo begin vorige maand. Hierbij is ook geschoten.