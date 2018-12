Voor zijn rol bij een professionele en gewelddadige overval op een gelddepot in Best is donderdag twaalf jaar celstraf geëist tegen de 47-jarige Belg Dogan S. Vooral een DNA-spoor bewijst volgens de aanklager dat de gevreesde Belgische crimineel betrokken is geweest bij de overval van ruim vijf jaar geleden.

De geldopslag van het toenmalige Brink's in Best werd op 20 maart 2013 overvallen. Zeker vijf gemaskerde en zwaarbewapende daders knipten een gat in het hek en forceerden de toegangsdeur met een zwaar explosief. Ze vertrokken met ruim 153.000 euro.

Op hun vlucht voor de politie werden de daders op de weg tussen Eersel en Bergeijk betrapt door surveillerende agenten. Toen de agenten hun auto wilden controleren, werden ze vanuit de auto onder vuur genomen met een kalasjnikov.

Nadat een van de twee vluchtauto's was gecrasht op de A2, kaapten de daders een andere auto en wisten ze te ontkomen.

Aanklager: 'Extreem gevaarlijke bende'

Verdachte S. maakt volgens de aanklager deel uit van een extreem gevaarlijke bende die geldtransporten overvalt in heel Europa. Hij kwam in beeld na een nagenoeg identieke overval twee weken later in Luxemburg op het hoofdkwartier van beveiligingsbedrijf 4GS. Voor zijn rol bij die overval zit de Belg op dit moment een celstraf van 22 jaar uit.

Bij de geldopslag in Best werd na de overval een stuk vangrail aangetroffen met daarop DNA van S. Het stuk vangrail was vooraf gedemonteerd om na de overval snel op snelweg A58 te komen om te vluchten.

"Deze overval was extreem in alles: in gewelddadigheid, in professionaliteit en gewetenloosheid", aldus de officier van justitie in toelichting op de maximale strafeis. S. is de enige die is aangeklaagd voor de overval in Best. Andere betrokkenen zijn niet gevonden.

