Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 10.000 euro tegen voetbalclub SC Twijzel voor een dodelijk ongeval met een dug-out in 2014. Door het instorten van de dug-out kwam een tienjarig meisje om het leven en raakten meerdere kinderen gewond.

Volgens justitie is de voetbalclub uit Friesland schuldig aan het ongeval, omdat bekend was dat de dug-out na een storm in 2013 gebreken vertoonde.

De helft van de geëiste boete is voorwaardelijk en "dient ertoe dat SC Twijzel zich er in de komende twee jaar van bewust is dat ze zorg moet dragen dat de veiligheid op en rond de velden voor iedereen is gewaarborgd".

Tegen de kinderen die uiteindelijk gewond raakten was eerder gezegd dat ze van de dug-out af moesten komen. Dat zei een bestuurslid van SC Twijzel donderdag in de rechtbank.

Dug-out stortte in tijdens toernooi

De stenen dug-out stortte op 21 mei 2014 in tijdens een korfbaltoernooi voor basisscholen. Dit gebeurde nadat er zes kinderen op het dak waren gaan zitten. De wedstrijden van het toernooi werden gespeeld op het voetbalveld van SC Twijzel.

Doordat de dug-out omviel, kwam het tienjarige meisje om. Een betonplaat was gekanteld door overbelasting. Vijf andere kinderen raakten gewond.

Gemeente niet vervolgd

De dug-out was eigendom van de gemeente Achtkarspelen, maar werd door de voetbalclub zelf onderhouden. Na een storm in 2013 raakte de dug-out beschadigd. De dug-out werd na de storm niet gerepareerd.

De gemeente Achtkarspelen wordt niet vervolgd. De gemeente heeft zich eerder civielrechtelijk aansprakelijk gesteld voor de schade.

Het bestuurslid zei donderdag dat de club nieuwe velden zou krijgen en dat er daarom de laatste jaren weinig onderhoud was gepleegd. "We moesten nog even volhouden van de gemeente." Volgens hem was de dug-out gewoon veilig. "We hebben er met een paar man na de storm aan gehangen. Geen beweging in te krijgen."

