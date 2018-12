Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag besloten dat het Openbaar Ministerie (OM) de tabaksindustrie niet strafrechtelijk hoeft te vervolgen. Advocaat Bénédicte Ficq deed in 2016 namens longkankerpatiënt Annemarie van Veen en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland.

Het OM liet eerder al weten dat er binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden zijn voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten. Ficq startte daarop een zogeheten artikel 12-procedure om te proberen alsnog vervolging af te dwingen via het hof.

Het hof stelt dat er geen gronden zijn voor vervolging van de tabaksindustrie, omdat de producten in overeenstemming met de Nederlandse tabakswet en -regelgeving worden gemaakt.

Volgens Ficq en de betrokken partijen is er sprake van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrifte. De tabaksindustrie heeft volgens hen sigaretten bewust verslavend gemaakt. Donderdag om 15.00 uur komen ze met een reactie op de uitspraak.

De Vereniging Nederlandse Sigaretten- & Kerftabakfabrikanten (VSK) laat in een reactie weten dat de beslissing van het hof niet als een verrassing komt en blij te zijn met het besluit.

Ook tabaksfabrikant Philip Morris wijst erop dat het bedrijf een "legaal, strikt gereguleerd product verkoopt". Het bedrijf in Bergen op Zoom stelt dat de beste keuze voor de gezondheid is "om nooit te beginnen met roken of om te stoppen". "Philip Morris houdt onverminderd vast aan haar ambitie om sigaretten zo snel mogelijk te vervangen door rookloze producten. Dit is in het belang van de roker, de volksgezondheid en de samenleving in het algemeen."

Rechter trok zich in september terug

De voorzittende rechter van het hof trok zich in september terug uit de rechtszaak. Ficq had gehoord dat hij tijdens een privéaangelegenheid zou hebben gezegd dat "roken ieders eigen verantwoordelijkheid is". Ze vreesde daarom dat hij vooringenomen was en vond dat hij niet kon aanblijven.

Een van de raadsheren nam zijn taak over en er kwam een nieuwe raadsheer bij.

