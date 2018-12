Ridouan Taghi en 'Rico de Chileen' hebben de optie overwogen om officier van justitie Koos Plooij te vermoorden. Dat blijkt uit PGP-berichten die justitie heeft ingezien, schrijft het NRC donderdag.

De krant heeft inzage gekregen in het onderzoeksdossier waarin PGP-berichten (Pretty Good Privacy) die worden toegeschreven aan Taghi en Richard R., alias 'Rico de Chileen', zijn opgenomen.

De berichten zijn afkomstig van de server van Ennetcom die sinds 2016 in handen is van justitie. Het bedrijf is leverancier van versleutelde telefoons.

"Sir, zullen (we) die kk Plooij laten slapen", valt volgens het NRC te lezen in een bericht dat is verstuurd met een telefoon die wordt gekoppeld aan Taghi. De ontvanger zou 'Rico de Chileen' zijn, zo leidt het Openbaar Ministerie (OM) af uit de bijnaam die ze aan Richard R. koppelen.

"Haha, Hermano Sir. Dat zijn echte gedachtes, maar nee. Wachten en kijken of we het anders kunnen doen", reageerde Richard R. "Wij hadden dat toen tegen mensen gezegd en kregen zwaar hoofdpijn!!! Hermano Sir, we doen wat we moeten doen. Fuck ze, maar we moeten scherp en tactisch te werk gaan!!"

Koos Plooij is al geruime tijd officier van justitie en is aanklager geweest in meerdere grote strafzaken.

Al langer onderzoek naar samenwerking Taghi en Richard R.

Het OM doet al langer onderzoek naar een vermeende samenwerking tussen Richard R. en Taghi. Beide mannen worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties.

In het geval van Taghi zijn de verdenkingen een stuk concreter. Hij wordt verdacht van het opdracht geven tot de 'vergismoord' op Hakim Changachi in januari 2017 en de poging tot moord op het beoogde doelwit Khalid H. twee dagen later.

Daarnaast vermoedt het OM dat de organisatie rond Taghi ook verantwoordelijk is voor de moord op de broer van de kroongetuige Nabil B. in maart van dit jaar. B. heeft belastende verklaringen over Taghi afgelegd. Op 28 november werd duidelijk dat Taghi ook wordt gezien als de opdrachtgever van de moord op Samir Erraghib in juli 2016 in IJsselstein.

Het was reden voor het OM om de hoogste beloning ooit (100.000 euro) uit te loven voor de tip die kan leiden tot de aanhouding van Taghi of zijn vermeende rechterhand Saïd R.

Zaak tegen Richard R. gaat woensdag verder

De zaak tegen 'Rico de Chileen' gaat woensdag verder met een pro-formazitting. Dan zullen de PGP-berichten worden besproken. De man wordt al langer een grote rol in het criminele circuit toegedicht, onder meer in de Amsterdamse onderwereld.

De advocaat van Richard R. wil desgevraagd niet reageren.

