Donderdag begint erg wisselvallig in het hele land. Droge periodes wisselen de vele buien af.

Tegen de avond verandert de bewolking echter in bijna het hele land in (mot)regen. Het blijft de hele avond regenen.

De temperaturen liggen hoger dan woensdag. In de ochtend is het in het noorden nog 7 graden, maar in de loop van de middag warmt het ook daar op tot ongeveer 12 graden. In de rest van het land is het vanaf het einde van de ochtend al zo warm.

Vrijdag verandert er weinig aan het weerbeeld, behalve dat het harder gaat waaien. In het weekend daalt de temperatuur iets, maar blijft het waarschijnlijk regenen.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 7° 3° ZO 4 Woensdag 8° 4° Z 4 Donderdag 7° 5° Z 5 Vrijdag 7° 4° ZW 4 Zaterdag 9° 6° W 5

