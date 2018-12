Het kabinet wil mensen die verkeersregels overtreden harder gaan aanpakken. Het gaat dan vooral om mensen die bijvoorbeeld met drank of drugs op achter het stuur zitten en mensen die veel te hard rijden.

Dat staat in het Strategisch plan verkeersveiligheid 2030 en Landelijk uitvoeringsplan dat minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen en minister van Justitie Ferd Grapperhaus donderdag presenteren. Het doel dat de ministers zich hebben gesteld is nul verkeersdoden.

Mensen die op een brommer worden gepakt met alcohol of drugs op, moeten voortaan ook een geschiktheidstest ondergaan. Voorheen kon dat alleen bij mensen die een autorijbewijs hebben.

De helmen die motor-, scooter- en brommerrijders op moeten, worden ook verbeterd, staat in het plan. De eisen voor helmen worden flink strenger.

Naast bestuurders, worden ook de wegen aangepakt. Gevaarlijke kruispunten, oversteekplaatsen en rotondes worden allemaal verbouwd. Gemeenten en provincies gaan in kaart brengen welke wegen het gevaarlijkst zijn. De meeste verkeersdoden vallen namelijk op gemeentelijke en provinciale wegen.

Aantal doden al jaren ongeveer gelijk

Het plan is de invulling van het regeerakkoord. Daarin stond al dat de landelijke overheid nauwer moet gaan samenwerken met provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties om de verkeersveiligheid te vergroten.

In 2017 kwamen 613 mensen om het leven in het verkeer, dat aantal blijft de afgelopen jaren ongeveer gelijk. Het aantal ernstig gewonden stijgt echter wel en is in 2017 uitgekomen op 20.800. De kosten voor ongelukken zijn ongeveer 14 miljard euro per jaar.

De nieuwe aanpak is volgens minister Van Nieuwenhuizen nodig omdat het in het verkeer drukker is geworden. Ook zijn er nieuwe voertuigen, zoals e-bikes, en verandert het rijgedrag door de mobiele telefoon.

Verscheidene plannen waren al eerder naar buiten gekomen, zoals trajectcontrole op provinciale wegen en hogere straffen voor rijden met drank op en ernstige verkeersdelicten.

