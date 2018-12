De avondspits is woensdagavond relatief vroeg en druk verlopen. Op het hoogtepunt stond er 387 kilometer file, aldus Rijkswaterstaat. Rond 20.00 uur waren de meeste files voorbij.

De A67 in de richting van Venlo was tijdelijk dicht tussen Geldrop en Someren door een ongeluk met drie auto's. Een van de auto's was in brand gevlogen en de brandweer moest ter plaatse komen om het vuur te blussen. Eerder op de avond stond 6 kilometer aan auto's ingesloten.

Daarnaast zorgt bijna 3 kilometer file op de A15 bij Gorinchem voor vertraging. Op de A4 staat tussen Schiphol en Zoeterwoude-Dorp enkele kilometers file.

De ANWB en Rijkswaterstaat hadden een drukke en vroege avondspits voorspeld. Veel automobilisten zouden eerder naar huis gaan vanwege pakjesavond.

Er was ook inderdaad sprake van een redelijke vroeg piek in de spits. Het was op veel plekken rond 19.00 uur nog relatief druk, waarna de langere files op de knelpunten ook begonnen op te lossen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!