Twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh, onder wie crimineel Greg R. (70), blijven nog zeker negentig dagen in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald.

Het tweetal werd op 21 november opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Jair Wessels in Breukelen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Wessels, een bekende in het criminele circuit, werd op 7 juli vorig jaar neergeschoten op de parkeerplaats bij het station. De Amsterdammer zou een partij drugs hebben gestolen.

In het onderzoek naar de moord op Wessels heeft het Openbaar Ministerie (OM) een kroongetuigendeal gesloten met een van de verdachten, Tony de G., zo is onlangs bekendgemaakt. De berechting van Tony de G. en twee medeverdachten is uitgesteld door deze ontwikkeling.

De kroongetuige heeft onder andere verklaard dat Greg R. zijn loods in Mijdrecht beschikbaar zou hebben gesteld voor het stallen van een auto en een wapen, dat is gebruikt bij de liquidatie van Wessels.

Greg R. overgeplaatst naar EBI in Vught

Betrouwbare bronnen bevestigen het verhaal van NRC dat Greg R. inmiddels is overgeplaats naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De reden is onbekend.

Greg R. is een bekende in het criminele milieu en heeft er al vele jaren gevangenisstraf opzitten. Zo werd hij in 2012 nog veroordeeld voor de betrokkenheid bij drugssmokkel

Hij is de vader van Jesse R., die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor het uitvoeren van huurmoorden.