Een van de Italiaanse vertegenwoordigers stelt dat dit nog maar een eerste stap is in het verzwakken van de 'Ndrangheta. De 'Ndrangheta heeft vertakkingen in veel landen. Er zijn duizenden mensen die gearresteerd zouden moeten worden en miljarden euro's die in beslag moeten worden genomen. In Italië is er 25 miljard euro in beslag genomen en daar zou datzelfde bedrag nog eens bij kunnen komen.