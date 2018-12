De politie is op zoek naar een man die zwaargewond moet zijn geraakt bij een explosie in een snackbar in Schiedam in de nacht van dinsdag op woensdag.

Getuigen zeggen dat iemand na de ontploffing met brandende voeten wegliep. Ook is een verbrande broek gevonden. "De man is dus zwaargewond geraakt", concludeert de politie, die stelt dat het van levensbelang is dat de man direct hulp zoekt in een ziekenhuis.

De hulpdiensten kregen rond 1.15 uur meerdere meldingen binnen van harde knallen en een explosie bij de snackbar aan de Parkweg. Er woedde korte tijd brand, waardoor veel rook vrijkwam. Daarom moest een naastgelegen flat met 24 woningen worden ontruimd.

Of de man betrokken was bij het ontstaan van de brand, is voor de politie nog niet duidelijk. "We doen daar onderzoek naar, maar het belangrijkste is dat de man medische hulp krijgt", aldus een woordvoerder van de politie.

Zo'n vijftig bewoners werden opgevangen in een wijkcentrum. Ze konden rond 5.30 uur terugkeren. De brand legde de snackbar in de as.