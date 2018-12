Agenten in Nederland, Italië, Duitsland en België hebben woensdag in totaal 84 personen opgepakt tijdens een grote actie gericht op de Italiaanse maffiaclan 'Ndrangheta. Er zijn vijf arrestaties in Nederland verricht. Ook hebben er honderden invallen plaatsgevonden, waarvan acht in Nederland.

In het kort Tientallen mensen opgepakt in actie tegen clan 'Ndrangheta, van wie vijf in Nederland

2 miljoen euro, 140 kilo xtc-pillen en tot 4.000 kilo cocaïne in totaal in beslag genomen

Onderzoek begon in 2014 na witwaszaak in zuiden van Nederland

De aanhoudingen in Nederland zijn verricht in onder meer Amsterdam, Zoetermeer, Den Haag en Sittard. Een bedrag van 2 miljoen euro, tot wel 4.000 kilo cocaïne en 140 kilo xtc-pillen zijn in beslag genomen. Het overgrote deel van de cocaïne (3.500 kilo) is in Nederland gevonden. De invallen werden uitgevoerd in horecazaken als pizzeria's. Ook in andere landen zijn Nederlanders opgepakt.

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit Eurojust, een Europese justitiedienst waarbinnen landen samenwerken in één team. Van de samenwerkende landen is altijd een afgevaardigde aanwezig die bijvoorbeeld snel een besluit kan nemen over arrestaties in het land. De woensdag uitgevoerde operatie is gecoördineerd en live gevolgd vanuit het kantoor in Den Haag.

In het onderzoek werd de clan ook getapt, waardoor Eurojust op de hoogte was van de drugstransporten. Ook gaf het "een goed beeld van hoe de 'Ndrangheta samenwerkt met criminele organisaties in andere landen". De clanleden zouden bijvoorbeeld contact hebben met de Albanese maffia.

In Turkije werden drugs verstopt in auto's en Noord-Europese havens werden gebruikt voor drugsimport.

Onderzoek begon na speurwerk FIOD in Limburg

Het internationale onderzoek naar de clan begon in 2014 toen de opsporingsdienst FIOD links naar Duitsland en Italië vond in een witwaszaak in pizzeria's in Horst en Venray. Toen waren vier verdachten in beeld. In 2016 kwam het onderzoek volgens het agentschap Eurojust echt op gang.

De 'Ndrangheta wordt gezien als de machtigste criminele organisatie van Italië sinds de Cosa Nostra door meerdere politieacties zwakker werd. De organisatie vindt zijn oorsprong in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië.

Maffiabaas Vottari vorig jaar opgepakt

Dat de clan ook in Nederland actief is, werd vorig jaar al gemeld. Meerdere maffialeden zijn in Nederland opgepakt, onder meer in Amsterdam (2017) en in Nieuwegein (2013). Volgens een rapport van justitie houdt de maffia zich hier bezig met de handel in verdovende middelen en met vermogenscriminaliteit.

Meerdere politieacties in verschillende landen hebben al effect gehad. Zo werd maffiabaas Santo Vottari vorig jaar opgepakt in Calabrië. Hij wordt verdacht van de geruchtmakende moorden op zes Italianen van tien jaar geleden in Duisburg. Dit zou het gevolg zijn geweest van een vete tussen twee clans.