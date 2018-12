Politie en justitie uit Nederland, Italië, Duitsland en België zijn woensdagochtend bezig met een grote actie tegen de Italiaanse 'Ndrangheta, een maffiaclan uit Calabrië.

Het gaat om een gecoördineerde actie tegen het criminele samenwerkingsverband dat in heel Europa actief is.

In de vier landen vinden momenteel arrestaties en inbeslagnames plaats. Het gaat om tientallen invallen in Nederland, maar meer informatie kan een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) nog niet geven.

In Duitsland zijn volgens nieuwswebsite Bild.de meer dan honderd plekken en objecten doorzocht, waaronder pizzeria's. De meeste invallen waren in Noordrijn-Westfalen en Beieren. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht, zei de federale politie in Wiesbaden. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn er ook invallen geweest in Zuid-Amerika.

De actie is het gevolg van een onderzoek dat in 2016 is gestart en op Europees niveau wordt gecoördineerd.

Daar zijn onder anderen vertegenwoordigers van de vier landen en van Eurojust en Europol bij.

'Ndrangheta is machtigste criminele organisatie van Italië

De 'Ndrangheta is een maffiaorganisatie uit de Zuid-Italiaanse regio Calabrië die wereldwijd actief is, waaronder in Nederland. De clan heeft de Siciliaanse Cosa Nostra verdrongen als machtigste criminele organisatie van Italië.

Begin vorig jaar werd maffiabaas Santo Vottari opgepakt, hij was een van de meest gezochte criminelen in Europa. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de geruchtmakende moorden op zes mensen in de Duitse stad Duisburg, ruim tien jaar geleden.

Daar werden als gevolg van een vete tussen twee maffiaclans voor een pizzeria zes Italianen doodgeschoten.