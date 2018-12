Het aantal meldingen over geluidsoverlast van buren is in de afgelopen drie jaar met 10 procent gestegen. Geluidsoverlast door horeca of evenementen is juist afgenomen.

Dat schrijft de Volkskrant woensdag op basis van gegevens van de politie en woningcorporaties. De krant analyseerde 500.000 meldingen die binnenkwamen bij de politie.

De politie zegt in de krant veel meldingen binnen te krijgen, omdat woningcorporaties na 17.00 uur niet meer bereikbaar zijn. In de meeste gevallen kan de politie niets doen, omdat het niet om een misdrijf gaat.

Mensen klagen het vaakst over harde muziek van de buren, zegt de politie in de Volkskrant. Als een ruzie tussen buren over bijvoorbeeld luide muziek dreigt te ontsporen, komt de politie in actie.

'Problemen door meer verwarde mensen in gewone huizen'

Woningcorporaties zeggen dat huurders die soms verward gedrag vertonen, bijvoorbeeld vanwege een psychische stoornis, het meest voor overlast zorgen.

De vereniging van woningcorporaties Aedes benadrukt dat dit probleem de laatste drie jaar groter is geworden, doordat het kabinet inzet op het thuis laten verzorgen van mensen. Daardoor wonen meer verwarde mensen in een huurhuis dan voorheen.

Het aantal klachten over de horeca is in drie jaar tijd met 18 procent afgenomen en het aantal klachten over evenementen zelfs met 22 procent, meldt de krant. Dit zou te maken hebben met extra strenge controles van gemeenten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!