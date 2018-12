Een flatgebouw in Schiedam is in de nacht van dinsdag op woensdag ontruimd vanwege rookoverlast door een brand in een snackbar. Het gaat om 24 appartementen met in totaal ongeveer 50 bewoners.

De brand woedde in een snackbar aan de Parkweg in de Zuid-Hollandse stad. Rond 5.30 uur konden de bewoners weer terugkeren naar huis.

Bij de brand heeft zich mogelijk ook een explosie voorgedaan, zegt de brandweer op basis van de meldingen. Sommigen dachten dat er werd geschoten, maar daar is volgens de politie geen sprake van.

"De gehoorde knallen zijn te herleiden naar materialen die in de snackbar in brand vlogen", aldus de politie. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

