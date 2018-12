De nabestaanden van Mitch Henriquez mogen in het hoger beroep zelfstandig het gerechtshof verzoeken om bewijsstukken toe te voegen aan het dossier, heeft het gerechtshof van Den Haag woensdag besloten.

Het besluit volgt op de inleidende zitting van 20 november in het hoger beroep in de zaak die draait om de dood van Henriquez en de mogelijke schuld van twee agenten die de man aanhielden in 2015. Tijdens deze zogenoemde regiezitting werden onderzoekswensen ingediend.

​Ook mogen zij eventueel vragen stellen aan deskundigen die worden gehoord in het hoger beroep. Het hof voegde daaraan toe dat per verzoek wordt bepaald of dit wordt toegelaten. De verdediging van de agenten had verzocht om de nabestaanden alleen het spreekrecht toe te zeggen.

De rol van de nabestaanden was in de eerdere rechtszaak groot. Zo leverden zij scherpere beelden van de aanhouding van Henriquez.

Rapport over acuut stressyndroom toegevoegd

Het gerechtshof stond het Openbaar Ministerie (OM) ook toe het rapport van Wilma Duijst (bijzonder hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht aan de Maastricht University) over het acuut stresssyndroom toe te voegen aan het dossier.

Tijdens de behandeling van de rechtszaak in eerste aanleg werd dit syndroom door enkele deskundigen als doodsoorzaak van de man aangewezen, maar niet door de forensisch patholoog van het NFI Vidija Soerdjbalie, die het lichaam van de Arubaan heeft onderzocht.

Soerdjbalie zegt dat Henriquez is overleden als gevolg van zuurstoftekort dat weer het gevolg was van samendrukkend geweld op de hals. Bij de arrestatie van Henriquez werd door een van de agenten een nekklem toegepast.

Veel discussie over bestaan acuut stresssyndroom

Door de rechtszaak is er veel discussie over het acuut stresssyndroom ontstaan. Daarom wilde de advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, een uitzending van het onderzoeksprogramma Argos toevoegen aan het dossier. Het hof wees dit verzoek toe.

In deze aflevering van het radioprogramma zeggen drie specialisten en de cardioloog die Henriquez hebben behandeld dat het acuut stresssyndroom niet bestaat. Daarnaast stelt de cardioloog dat het veel waarschijnlijker is dat de nekklem tot de dood van de man heeft geleid.

Arubaan aangehouden na 'dreigen' met wapen

Henriquez werd op 27 juni 2015 aangehouden in het Zuiderpark tijdens een muziekfestival in Den Haag. Hij riep meermaals dat hij een wapen op zak had en greep daarbij naar zijn kruis. De 42-jarige Arubaan werd na meerdere waarschuwingen aangehouden door in totaal vijf agenten.

De Arubaan verzette zich tegen zijn arrestatie waarop door de politieagenten geweld werd toegepast. In het geval van twee agenten wordt dat verwijtbaar geacht.

Agenten om veiligheidsredenen met codenamen aangeduid

De twee agenten worden om veiligheidsredenen aangeduid als DH01 en DH02. DH01 paste de nekklem toe en DH02 had als groepscommandant de leiding over de arrestatie.

De nabestaanden hadden om opheffing van hun anonimiteit gevraagd, zodat ze zelf onderzoek kunnen doen naar de agenten. Dit verzoek werd, zoals al meermalen bij verschillende gerechtelijke instanties al gebeurde, ook door het hof afgewezen.

De agenten werden in december vorig jaar veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van zes maanden voor mishandeling met de dood tot gevolg. Zij zijn tegen deze straf in hoger beroep gegaan, omdat ze vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld.

Hun advocaten stelden eerder dat er proportioneel geweld is toegepast en dat het geweld direct werd gestaakt nadat de aanhouding was voltooid.