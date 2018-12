Selma Wijnberg, de laatste Nederlandse overlevende van het Duitse vernietigingskamp Sobibór in Polen, is op 96-jarige leeftijd overleden. Haar familie heeft dit dinsdag laten weten aan de NOS.

Wijnberg werd op 9 april 1943 vanuit kamp Westerbork naar Polen gedeporteerd, aldus de NOS. De vrouw wist in oktober dat jaar tijdens een opstand uit vernietigingskamp Sobibór te ontsnappen.

Meer dan tweehonderd gevangenen wisten het kamp te ontvluchten. Bijna vijftig van hen overleefden de Tweede Wereldoorlog. In Sobibór werden tijdens de oorlog meer dan 250.000 joden vermoord. 34.000 van hen kwamen uit Nederland.

Wijnberg keerde na de oorlog met haar Poolse partner Chaim Engel, die ze in Sobibór had ontmoet, terug naar Nederland. Ze trouwden in Zwolle. Ze werd vanwege het huwelijk door de vreemdelingenpolitie niet langer als Nederlandse beschouwd.

De vrouw dreigde het land te worden uitgezet en haar echtgenoot kreeg geen verblijfsvergunning. Omdat de twee ook niet in Polen konden wonen, emigreerden ze naar Israël. In 1951 vertrokken ze definitief naar de Verenigde Staten. Engel overleed in 2003.

Wijnberg en haar kleindochters leggen bloemen op de treinrails van voormalig kamp Westerbork (Foto: ANP).

Nederland biedt excuses aan voor behandeling

Wijnberg werd in 2010 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze ontving de onderscheiding in het voormalig kamp Westerbork. Tijdens die bijeenkomst ontving Wijnberg ook excuses van de Nederlandse regering voor de manier waarop ze na de oorlog was behandeld.

De excuses kwamen volgens Wijnberg te laat. "Ik had liever gehad dat Nederland mij destijds als Nederlandse overlevende had erkend", zei ze toen.

De Sobibór-overlevende voegde daaraan toe dat ze hoe dan ook zou zijn vertrokken. "Mijn hele familie is uitgemoord. Ik had hier niets meer. Het valt niet goed te maken wat er in de oorlog is gebeurd. Ik heb mijn leven aan mijn man te danken. Ik hoef al deze attenties niet."

