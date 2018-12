De man (37) die verdacht wordt van het doorrijden na een aanrijding met een fietser in Den Bosch, is vrijgelaten. Het zeventienjarige slachtoffer overleed maandag aan haar verwondingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de vrijlating na berichtgeving door het Brabants Dagblad dinsdag. De man is maandagavond heengezonden, aldus een woordvoerder.

De man wordt verdacht van het doorrijden na een ongeval, een strafbaar feit waarvoor een verdachte niet wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het OM onderzoekt onder meer nog of de man zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan dood door schuld. In dat geval moet de man wel worden voorgeleid en kan de voorlopige hechtenis eventueel worden verlengd.

De aanrijding vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. De automobilist was na de aanrijding op De Harendonkweg doorgereden, maar werd diezelfde dag alsnog opgepakt.

De man uit Den Bosch was bij zijn aanhouding onder invloed van alcohol. Of hij dat ook was tijdens de aanrijding, is nog niet bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Ook is in de auto van de man een kleine hoeveelheid hennep gevonden. Zijn rijbewijs is ingenomen.

