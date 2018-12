Het object dat dinsdagochtend in de Westerduinenstraat vlakbij het Waterlandplein in Amsterdam-Noord is gevonden, blijkt een handgranaat te zijn.

Na onderzoek kon het Team Explosieven Veiligheid bevestigen dat het om een handgranaat ging, meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de handgranaat veiliggesteld. De recherche is een onderzoek gestart naar de herkomst van de granaat.

Vermoedelijk is het explosief na 6.00 uur door een onbekend persoon in de Westerduinenstraat neergelegd. Het motief is nog onduidelijk.

De politie vraagt getuigen om zich te melden.

Onlangs zijn in Amsterdam binnen een paar dagen tijd drie handgranaten gevonden, twee in Zuidoost en een in Oud-Zuid. De politie dacht toen niet dat er een verband was. Eerder zijn ook bij horecazaken handgranaten gevonden.

