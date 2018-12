Een 23-jarige man uit Griekenland moet twaalf jaar de cel in voor het doodsteken van een 55-jarige man uit Maastricht. Dat gebeurde in mei 2017 in de woning van het slachtoffer, mogelijk toen er een ruzie ontstond nadat ze cocaïne hadden gebruikt.

De rechtbank in Maastricht had voor doodslag tien jaar cel in gedachten, maar legde de man toch een hogere straf op. Dit deed de rechtbank, omdat hij had geprobeerd een andere man te laten opdraaien voor de steekpartij.

De verdachte had de moord uiteindelijk bekend, maar verklaarde daarbij dat hij de Maastrichtenaar uit noodweer had gestoken. De rechtbank geloofde dat niet.

De 30-jarige vriendin van de verdachte en een 42-jarige drugsdealer werden dinsdag vrijgesproken van betrokkenheid bij de doodslag. Zij waren wel in de flat aan het Koningsplein aanwezig, maar niet op het moment dat de steekpartij plaatsvond.

De drugsdealer, een bekende van het slachtoffer, was net even geld aan het opnemen en vond de levenloze man na terugkeer. Hij schakelde geen hulpdiensten in, maar stal een laptop en kreeg daarvoor 152 dagen cel opgelegd.