De twee vrouwen die in Castricum zijn aangereden door een grijze stationwagon zijn mogelijk ook neergestoken, laat de politie dinsdag aan NU.nl weten. De agenten bekijken of deze incidenten verband houden met het aanrijden en neersteken van een achttienjarige hardloopster in het nabijgelegen Egmond aan den Hoef.

De twee vrouwen werden enkele dagen voor het incident met de hardloopster ook aangereden.

Een van hen, een achttienjarige vrouw op een fiets, werd op donderdag 22 november op de Zanddijk in Castricum aangereden en hield hier een klaplong aan over. Enige tijd later werd een 52-jarige hardloopster op dezelfde dijk ook aangereden. Zij raakte gewond aan haar arm.

Op 28 november werd opnieuw een hardloopster aangereden, maar dan in Egmond aan den Hoef. De achttienjarige vrouw had in de eerste instantie niet door dat ze in haar borst was gestoken en zakte even verderop in elkaar.

Pas toen de dossiers van de zaken "over elkaar werden gelegd", werd geconcludeerd dat de vrouwen van het incident op 22 november mogelijk óók zijn gestoken met een voorwerp. Het letsel past zowel bij een aanrijding als bij het laatstgenoemde scenario, aldus de politie.

"De vrouwen weten zelf niet veel meer", aldus de woordvoerder. "Het was donker, het gebeurde snel en de auto voerde groot licht."

Onderzoek naar verband tussen de zaken

De politie onderzoekt nog altijd of er een verband tussen de zaken bestaat. Er wordt al gesteld dat de incidenten in Castricum vermoedelijk met elkaar te maken hebben. Dinsdagavond wordt een getuigenoproep gedaan in het programma Opsporing Verzocht, waarin de zaak ook nader besproken zal worden.

De gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum hebben hun inwoners vorige week al aangeraden niet alleen te gaan hardlopen, maar dat in groepjes te doen.