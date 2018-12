Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de afgelopen jaren duizenden mensen onterecht bestraft met een strafbeschikking, meldt NRC dinsdag op basis van eigen onderzoek en rapporten van het OM. Justitie spreekt de conclusie van de krant tegen.

Uit de gegevens van het OM blijkt volgens NRC dat vorig jaar bij 6 procent van de strafbeschikkingen, straffen die opgelegd worden zonder tussenkomst van een rechter, de schuld van verdachten niet op de juiste manier is vastgesteld.

Omgerekend zou het in 2017 om bijna tweeduizend onterechte veroordelingen gaan. Een jaar eerder was dit het geval in 15 procent van de zaken en betrof het zo'n vijfduizend zaken.

Onderzoekers van de krant concluderen dat er in deze gevallen een gebrek is aan bewijs of dat een straf voor het verkeerde feit is opgelegd. Daarnaast konden sommige zaken niet onderzocht worden, omdat de dossiers incompleet zijn.

Rapporten lagen volgens NRC al een jaar bij ministerie

NRC schrijft dat de cijfers in een intern onderzoek van het OM staan. De rapporten zouden al een jaar lang bij het OM hebben gelegen, voordat ze werden vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Sinds 2008 mag het OM zonder tussenkomst van de rechter strafbeschikkingen - boetes, taakstraffen, gebiedsverboden en meldplichten - opleggen voor misdrijven en overtredingen met een maximumstraf van zes jaar. Volgens de krant gaat het om diefstal, geweld, drugs- en wapenbezit, verstoring van de openbare orde of vernieling.

'Officieren van justitie denken anders over bewijs dan rechters'

In gesprek met NRC spreekt het OM tegen dat er mensen onterecht zijn veroordeeld. Het verschil tussen bestraffing door het OM en rechters komt "ook doordat er door officieren van justitie anders wordt gedacht over bewijs in strafzaken dan door rechters", aldus een woordvoerder.

Het OM erkent wel "dat er zo nu en dan zaken niet goed verlopen", maar volgens een woordvoerder is er geen sprake van een vast patroon. Justitie laat weten dat "een aantal verbetermaatregelen" nodig is om de "juridische kwaliteit van de toepassing van OM-strafbeschikkingen" te verbeteren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!