Het Openbaar Ministerie (OM) pleit voor opheffing van het briefgeheim op postpakketten, omdat dit beperkingen zou opleveren bij het openen van verdachte pakketten en het opsporen van criminelen. Het OM stelt na de opheffing sneller drugs en andere illegale goederen te kunnen vinden.

Dit meldt Nieuwsuur maandagavond. Het gaat hierbij alleen om pakketten van PostNL, doordat dit bedrijf van oudsher een postbedrijf is en daardoor onder de Postwet valt. Andere pakketvervoerders in Nederland bezorgen geen brieven en hoeven daardoor niet te voldoen aan het briefgeheim.

De officier van justitie moet schriftelijke toestemming geven voor het openen van andermans pakketten, die alleen onder toezicht van een officier van justitie geopend mogen worden. Dit proces kost volgens het OM te veel tijd.

Daarnaast zou de opsporing van de daders bemoeilijkt worden, doordat de politie pas laat een onderzoek kan starten naar de verzender van het poststuk. Beelden waarop te zien is dat verdachten pakketjes versturen, zouden tegen die tijd al vaak zijn gewist.

Het OM pleit alleen voor de opheffing van het briefgeheim op pakketten, omdat deze minder vaak privacygevoelige informatie zouden bevatten dan brieven. Officier van justitie Barbara van Unnik stelt in Nieuwsuur dat het opsporen van daders belangrijker is dan de privacy van de ontvanger of verzender.

Een speciaal politieteam heeft in de afgelopen twee jaar meer dan 200.000 xtc-tabletten en tientallen kilo's MDMA aangetroffen in pakketten, aldus het actualiteitenprogramma. Dit gebeurde tijdens steekproeven op basis van informatie van de politie.

PostNL werkt tegen misbruik van netwerk

PostNL laat in een schriftelijke verklaring weten hard samen te werken met instanties om elke vorm van misbruik van het netwerk te voorkomen of tegen te gaan.

Ook wordt benadrukt dat het briefgeheim onderdeel is van de grondwet en dat PostNL zich daaraan houdt. "Het is aan het ministerie en eventueel politie en justitie om te beslissen over eventuele aanpassingen van de wet", aldus het bedrijf.

PostNL bezorgt op een gemiddelde werkdag ongeveer 700.000 pakketten. Het overgrote merendeel, 95 procent, is afkomstig van bekende webwinkels. "Waar nodig controleren wij op basis van informatie samen met instanties op andere pakketstromen."

