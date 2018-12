Een parkeergarage in Zoetermeer is maandag afgezet na een melding over een doorgebogen betonplaat. Het gaat volgens de gemeente om een van de twintig platen onder het bovenste parkeerdek van de parkeergarage aan de Quirinegang.

Op de bovenste twee parkeerlagen staan geen auto's meer. Elders in de garage staan nog wel enkele wagens, maar die zouden niet in de buurt van de doorgezakte betonplaat staan.

Medewerkers van bouw- en woningtoezicht inspecteren de situatie, meldt de gemeente die verwacht pas dinsdag duidelijkheid te kunnen geven

De melding over de plaat kwam aan het begin van de avond bij de politie binnen. Er was toen niemand aanwezig in de garage, aldus de politie.

