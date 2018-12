De politie heeft maandagochtend een 23-jarige man uit Delft opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het laten ontploffen van twee handgranaten in die plaats.

De man is thuis opgepakt door een arrestatieteam, aldus de agenten. "Gelet op het geweld dat op 17 mei werd gebruikt in Delft, wordt bij de aanhouding van verdachten geen risico genomen."

De twee handgranaten ontploften voor twee coffeeshops in Delft. Een toevallige voorbijganger raakte lichtgewond.

In juni werd al een veertigjarige man, Michael B., in Noordwijk aangehouden. Hij had onder meer wapens en een handgranaat in zijn auto.

Dean P., de man die nu is opgepakt, werd toen ook aangehouden op verdenking van wapenbezit. Hij zat naast B. in de auto. De rechtbank besloot in september dat P. dit proces in vrijheid mocht afwachten.

De strafzaak tegen de twee mannen is nu samengevoegd. Beiden zullen op 18 december in een zogeheten pro-formazitting voor de rechtbank moeten verschijnen.

B. zat al eerder een lange celstraf en tbs uit voor een drievoudige moord.