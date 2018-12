De politie heeft maandag een 41-jarige Syriër opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Het gaat om de broer van de man die eerder werd opgepakt nadat hij als IS-strijder werd herkend bij debatcentrum De Balie in Amsterdam.

De 41-jarige Syriër is opgepakt in de Noord-Brabantse plaats Bergeijk. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de gewapende strijd in Syrië.

Net als zijn 32-jarige broer, zou hij lid zijn geweest van Jabat Al-Nusra. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat het onderzoek was begonnen naar aanleiding van informatie van de AIVD.

De maandag opgepakte Syriër wordt ook verdacht van witwassen met behulp van ondergronds bankieren. De man wordt donderdag voorgeleid, aldus het OM.

De broer van de man zit nog steeds in voorlopige hechtenis in afwachting van de eerste zitting in zijn zaak. Hij kwam in 2014 onder een valse naam en met een vervalst Syrisch paspoort naar Nederland, waar hij een tijdelijke verblijfsvergunning kreeg.

Na een bezoek aan De Balie, waar de documentaire City of Ghosts over Raqqa werd vertoond, werd hij herkend als IS-strijder.