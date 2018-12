Van alle verkeersborden in Nederland zou 20 procent overbodig zijn en van de weg verwijderd moeten worden, stelt de HR-Groep maandag op basis van een grote inventarisatie.

De organisatie die alle verkeersborden in Nederland registreert, heeft recent onderzocht of alle drie miljoen gebods- en verbodsborden in Nederland nog zinvol en begrijpelijk zijn.

Dit bleek volgens het de organisatie niet het geval. Circa 600.000 borden zouden overbodig of onduidelijk zijn. De HR-Groep bevestigt maandag een bericht daarover in De Telegraaf.

Het kenniscentrum gaat de informatie over de overbodige en zinloze borden doorspelen aan gemeenten en Rijkswaterstaat, die over de bewegwijzering op de Nederlandse wegen gaan.

'Veel gemeenten ontwerpen zelf fantasieborden'

"De wirwar aan borden gaat ten koste van de duidelijkheid", stelt een woordvoerder van HR-Groep. "Maar er zijn bijvoorbeeld ook veel gemeenten die bij scholen zelf fantasieborden hebben ontworpen. Dan mag een leerling een tekening maken die wordt verwerkt tot een serieus bord dat voor weggebruikers niet te snappen is."

Daarnaast zijn veel borden ook verkleurd. De organisatie kan niet zeggen of er bepaalde gebieden in Nederland zijn waar het probleem meer of minder speelt.

'Weggebruikers kunnen niet alle informatie in zich opnemen'

Volgens Veilig Verkeer (VVN) Nederland leidt de wildgroei aan verkeersborden ook regelmatig tot onveilige situaties. "Aan veel verkeersdeelnemers wordt te veel informatie en te veel tekst gegeven", aldus een woordvoerder van VVN. "Die informatie kun je bij het passeren vaak niet helemaal tot je nemen."

Cijfers of een onderbouwing van deze stelling zijn er overigens niet.

