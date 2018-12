De zeventienjarige fietser die in de nacht van zaterdag op zondag werd geschept door een auto in Den Bosch, is maandagochtend in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen.

De bestuurder was bij zijn aanhouding onder invloed van alcohol. Het gaat om een 37-jarige man die na het ongeluk is doorgereden, maar later kon worden opgepakt.

Ook is in zijn auto een kleine hoeveelheid hennep gevonden. "Of de man tijdens het ongeluk ook had gedronken, moet blijken uit verder onderzoek. Er wordt onder meer bloedonderzoek verricht om daarover duidelijkheid te krijgen", aldus de politie.

Het rijbewijs van de man is ingenomen.

Tiener stak de weg over

Het meisje is rond 3.45 uur De Harendonkweg overgestoken. Daar werd ze geschept door het voertuig. Getuigen hebben zich over haar ontfermd.

De tiener werd in "zeer zorgwekkende toestand" opgenomen in het ziekenhuis. Zondagochtend rond 11.00 uur kon de bestuurder opgepakt worden.