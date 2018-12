In De Bilt werd zondag om 12.10 uur een temperatuur van 12,9 graden gemeten. Daarmee is het officieel de warmste 2 december sinds het begin van de metingen in 1901.

Volgens Weerplaza is het de veertiende keer dat dit jaar een warmterecord wordt gebroken.

Al in de middag liep de temperatuur op naar 12,9 graden, en daarmee werd het oude record van 12,8 graden uit 1953 gebroken. Aan het eind van de middag werd er in De Bilt 13,2 graden gemeten.

Slechts op drie momenten dit jaar is het 'recordkoud' geweest, tegenover dertien warmterecords.

Ook op andere plaatsen in het land werden records gebroken. In de provincie Zeeland kon Westdorp zondagochtend ruim boven de 14 graden noteren, de hoogst gemeten temperatuur in ons land op 2 december. Ook in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht sneuvelden records.

Ook maandag is er kans op een warmterecord. Daarvoor moet het in De Bilt warmer dan 13,3 graden worden. Normaal is het begin december ongeveer 6 graden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!