Een jonge bestuurder raasde in de nacht van zaterdag op zondag met ruim 200 kilometer per uur over de A16. Hij zorgde voor gevaarlijke situaties door geen richting aan te geven en structureel op de linkerbaan te blijven rijden.

De politie zette de achtervolging in en hield de bestuurder aan. De jongen moest zijn rijbewijs inleveren.

Volgens de politie was dit de tweede keer in de korte tijd dat de bestuurder in de fout ging. Hij is daarom aangemeld voor een zogenaamde Educatieve Maatregel Gedrag. De bestuurder moet verplicht een meerdaagse cursus volgen.

