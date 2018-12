​Bij een woningoverval in Zaltbommel heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag meerdere schoten gelost. De drie overvallers probeerden volgens Omroep Gelderland via de A2 te vluchten.

In het huis woont een stel en een tiener. Bij thuiskomst liepen ze de overvallers tegen het lijf. De man des huizes raakte gewond en liep volgens Omroep Gelderland vermoedelijk een gebroken kaak op.

Bij de vluchtpoging van de drie mannen loste de politie schoten in een poging ze aan te houden bij de woning. Dat mislukte en de overvallers vluchtten per auto over de A2. De politie zette honden in. Ook was er een arrestatieteam aanwezig.

Bij een tankstation in Bruchem botste de auto met de overvallers tegen de vangrail. Daarop probeerden de drie mannen nog te voet te vluchten. Een van hen kon snel gearresteerd worden.

De tweede overvaller probeerde een lift te krijgen van een bestuurder van een auto bij het tankstation. Toen de politie arriveerde, zat hij in de auto. Hij zou twee schotwonden hebben. De derde overvaller is nog voortvluchtig.

Een deel van de snelweg was lange tijd afgesloten wegens politieonderzoek.

