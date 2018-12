De politie heeft zaterdagmiddag de bewoner van een boerderij in Werkhoven aangehouden. In de nacht van vrijdag op zaterdag woedde er een brand op zijn boerderij, voor de vijfde keer binnen ruim een maand tijd.

De 35-jarige Gert S. wordt verdacht van betrokkenheid bij de branden, maakt de politie zaterdag bekend.

De eerste brand vond plaats op 25 oktober. De boer liet weten op tijd te zijn gealarmeerd door het loeien van de koeien en het geblaf van zijn hond. Hij zou brandende hooibalen in de stal met een shovel naar buiten hebben gereden. Hij raakte daarbij gewond aan zijn been.

Bij de branden die volgden, kwamen tientallen koeien om het leven. Ook de hond van de bewoner overleefde een van de branden niet.

In een interview met RTV Utrecht zei de boer medio november dat zijn geaardheid mogelijk aanleiding gaf voor de branden. Hij kwam vorig jaar uit de kast. De boer beweerde eerder te zijn bedreigd vanuit orthodox-christelijke hoek.

De advocaat van S., Sidney Smeets, kon zaterdagavond niet zeggen waarom zijn cliënt is aangehouden. Hij heeft ook nog geen contact gehad met de boer. "Ik kan kan er nog niets over zeggen. Ik weet niet of het te maken heeft met één brand of meerdere branden", aldus de raadsman.

Burgemeester Ruud van Bennekom van Bunnik, waar Werkhoven onder valt, laat via Twitter weten: "Vooral opgelucht dat er een doorbraak is in het onderzoek naar de branden in Werkhoven. Hopelijk brengt dit de rust en veiligheid in Werkhoven terug. Het vervolg is in handen van politie en OM. Laten we daar niet op vooruitlopen met conclusies en mogelijke motieven."