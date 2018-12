De politie heeft bij een protest van 'Gele Hesjes' in Maastricht een arrestatie verricht. De leider van de actie werd door agenten meegenomen in een busje. Ook in Den Haag werden drie demonstranten opgepakt.

In het kort: Leider 'Gele Hesjes' Maastricht gearresteerd tijdens demonstratie

Ook in Den Haag arrestaties 'Gele Hesjes'-protest

Actiepunten protest zijn uiteenlopend, onder meer hoge prijzen en migratiebeleid worden genoemd

Een groep van zo'n vijftig personen ging zaterdagmiddag de straat op in de buurt van het stadion van voetbalclub MVV. Omdat de demonstratie niet was aangekondigd, waren er ook veel agenten bij aanwezig.

De actievoerders probeerden vanaf daar de A2 te bereiken met als doel de snelweg te blokkeren, maar werden tot drie keer toe door een politiekordon tegengehouden. Daarna ging de groep uiteen, waarbij de gele hesjes uit werden gedaan. De betogers gingen vervolgens op weg naar het Vrijthof in het centrum van Maastricht. Een aantal deed daarbij het gele hesje weer aan.

Uiteindelijk trok het gezelschap naar het politiebureau om de vrijlating te eisen van de aangehouden man en om de in beslag genomen camera terug te vragen. De politie weigerde dat, waarop de demonstratie werd beëindigd.

Binnenhof afgesloten voor demonstranten

In Den Haag heeft de politie het Binnenhof afgesloten. Demonstranten in gele hesjes worden daar weggestuurd. Ook daar is veel politie op de been. De demonstranten werd eerder opgedragen naar het Malieveld te gaan, maar daar gaf niet iedereen gehoor aan.

Drie demonstranten werden gearresteerd. Een van hen trok zijn hesje aan op het Binnenhof, nadat de betogers waren gesommeerd te vertrekken, schrijft de NOS. Een ander zou zijn gearresteerd wegens belediging. De politie bevestigt de aanhoudingen, maar de woordvoerder kon nog niets zeggen over de precieze omstandigheden.

Ook in Den Haag was geen vergunning voor de demonstratie aangevraagd.

In Nijmegen was een klein groepje van dertig man op de been. Ze liepen een stuk door het centrum en er werd een toespraak gehouden. Daarna werd de actie beëindigd. De actiegroep heeft aangekondigd elke zaterdag in december in het centrum van Nijmegen in gele hesjes te protesteren.

Betogers zijn ontevreden over regering

Het is niet helemaal duidelijk waar de betogers precies tegen demonstreren. Het is een los verbond van demonstranten die een lange lijst met uiteenlopende actiepunten hebben.

Op de Facebook-groep Gele Hesjes NL, gemaakt door de organisatoren van de betoging in Den Haag, staat dat de demonstranten vooral een probleem hebben met "de hoge prijzen". Daardoor zouden zij "moeite hebben om op het einde van de maand de eindjes aan mekaar te knopen".

Andere zaken waar de demonstranten ontevreden over zijn, zijn het migratiebeleid, hoge accijnzen, de staat van de zorg en de verhoging van de pensioenleeftijd. Een breed gedeelde wens onder de betogers is het vertrek van premier Mark Rutte.

De demonstratie volgt op een week waarin in Frankrijk en België duizenden mensen de straat op zijn gegaan om te protesteren tegen hoge brandstofprijzen.