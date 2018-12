Voor de vijfde keer in twee maanden heeft een boer in Werkhoven last gehad van brand. In de nacht van vrijdag op zaterdag brak brand uit in zijn woonhuis. In twee maanden dat er brand is uitgebroken op het boerenbedrijf aan de Hollendewagenweg.

In verband met die eerdere branden rukte de brandweer groot uit met drie voertuigen. Het vuur kon snel worden geblust. De eerdere branden waren in schuren en in alle gevallen gaat de politie uit van brandstichting.

De politie onderzoekt nog of de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag ook is aangestoken.

Bij een van de branden kwamen vijftig koeien en een waakhond om.

Volgens een woordvoerder van de brandweer begon de brand dit keer in de woonkamer, waar het bankstel in brand stond. De boer wist met zijn honden tijdig het huis te verlaten.

De boer zei eerder dat de brandstichtingen mogelijk te maken hebben met zijn seksuele geaardheid of een zakelijk geschil.

