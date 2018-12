Agenten van de Zeehavenpolitie hebben afgelopen week in de omgeving van de Prinses Margriethaven op de Maasvlakte ruim 163 kilo zeebaars in beslag genomen. De zeebaars had een waarde van 6.500 euro.

Meerdere vissers hebben een proces-verbaal gekregen. Volgens het reglement zee- en kustvisserij van de Visserijwet, mogen sportvissers per dag één zeebaars per persoon meenemen voor eigen consumptie.

Agenten voerden na tips van burgers visserijcontroles uit in de omgeving van de Maasvlakte. Daarbij viel op dat vissers grof te werk gingen en probeerden hun vangst te verstoppen in hun auto of in de omgeving.