De bewoner van een huis in Middelburg is aangehouden omdat hij binnen vuurwerk had afgestoken en brand had veroorzaakt. Later verklaarde de man dat hij dat uit frustratie had gedaan.

De man raakte gewond, moest naar het ziekenhuis en zit inmiddels in de cel.

Een agent hoorde toevallig een soort duizendklapper in een huis aan de Driewegenhof afgaan. Daarop kwam er rook uit het huis.

Een buurvrouw ontvluchtte met haar kind haar woning. Agenten vonden in het huis een flinke ravage: overal lagen restanten afgestoken vuurwerk. In een kelderbox lag illegaal vuurwerk.

De bewoner vertelde dat hij gefrustreerd was, maar het is niet bekend waarover. De woningbouwvereniging heeft hem laten weten dat hij niet meer in zijn eigen huis mag.

