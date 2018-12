Tijdens de eerste dagen van de meteorologische winter, die zaterdag begint, zijn de temperaturen hoger dan normaal. Wel is er veel bewolking en is de voorspelling dat er regen valt, meldt Weerplaza.

Volgens Weerplaza wordt het zaterdag maximaal 11 graden en op zondag ligt de temperatuur zelfs nog wat hoger. Dan ligt de maximumtemperatuur tussen de 12 en 14 graden.

Als het zondag ergens in het land 14,1 graden of warmer wordt, betekent dat een nieuw plaatselijk record. Nog nooit werd het ergens in Nederland op 2 december warmer dan 14,1 graden.

Als het zondag in De Bilt warmer wordt dan 12,8 graden is dat een landelijk record. Daarmee zou voor de veertiende keer dit jaar een weerrecord in De Bilt worden gebroken.

"Hoge temperaturen in deze tijd van het jaar gaan bijna altijd hand in hand met een stevige zuidwestenwind en wisselvallig weer", meldt Weerplaza. Tijdens de regenbuien neemt de wind in kracht toe. De windkracht is aan de kust dan 6 of 7, met vooral zaterdag windstoten tot 80 kilometer per uur. Verder landinwaarts is de windkracht 4 tot 5.

De regenbuien trekken zaterdag van het westen naar het oosten vooral 's middags en 's avonds over het land. Zondag regent het vooral in de ochtend en het begin van de middag, waarbij de regenbuien het westen van het land als eerste verlaten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!