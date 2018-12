De eigenaar van het historische zeilschip waarop drie opvarenden overleden door het afbreken van een mast, is vrijdag vrijgesproken door de rechtbank. Het ongeval gebeurde anderhalf jaar geleden bij het Friese Harlingen.

De 54-jarige man uit Stiens bood met zijn schip Amicitia commerciële tochten aan. In augustus 2016 nam hij een Duitse familie mee voor een meerdaagse tocht over de Waddenzee. Daar kwam op 21 augustus een abrupt einde aan door het afbreken van een van de twee masten.

Drie van de twaalf toeristen werden geraakt door de omvallende mast. De mannen (18, 43 en 48 jaar) overleefden het niet. De rest van de opvarenden, onder wie de eigenaar en zijn vrouw, bleven ongedeerd.

Uit onderzoek bleek dat de mast door houtrot is afgebroken. Volgens de eigenaar was het houtrot niet door hemzelf geconstateerd en ook niet gemeld door reparateurs. Een timmerman herstelde echter twee verdachte plekken, zonder de eigenaar in te lichten. De mast brak later op een van deze plekken.

Volgens de rechter had de schipper zich beter moeten laten informeren over het onderhoud. "Maar dit had waarschijnlijk niet gemaakt dat de aantasting van het hout tijdig was onderkend", zei de rechter.

'Eigenaar was onoplettend en onachtzaam'

Het OM besloot de Fries te vervolgen, omdat hij "onoplettend en onachtzaam" zou zijn geweest. "Een eigenaar en schipper van een charterschip die daar op vaart met betalende gasten dient zorg te dragen voor een veilig schip", aldus het OM.

De officier van justitie had een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar geëist.

Op het moment van het ongeval waren er binnen de branche van oude zeilschepen nog geen richtlijnen voor onderhoudsplannen. Na het incident zijn de normen binnen de bruine vloot van historische schepen aangescherpt.

