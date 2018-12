In twee huizen in Noord-Brabant is donderdag een fikse hoeveelheid zwaar en illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat om in totaal ruim 140 kilo vuurwerk, waarvan bijna 100 kilo zwaar en illegaal, meldt de politie.

Een van de vondsten was in de slaapkamer van de zoon des huizes. In die slaapkamer in de Tilburgse woning lag in totaal 93,5 kilo vuurwerk, waarvan 63,5 kilo zwaar en illegaal vuurwerk als cobra's en mortierbommen.

Het vuurwerk kwam uit Polen, België en Duitsland, meldt de politie.

In een woning in het Noord-Brabantse dorp Udenhout vonden de agenten daarna nog eens 49 kilo vuurwerk, waarvan 35 zwaar en illegaal.

Al het vuurwerk is in beslag genomen en er is proces-verbaal opgemaakt.

