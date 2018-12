Jos B. moet voor psychisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC). Daardoor loopt de inhoudelijke behandeling van de zaak over de dood van Nicky Verstappen vertraging op. Het centrum heeft een wachttijd van vier maanden.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt na berichtgeving van 1Limburg dat het onderzoek plaats gaat vinden. "De rechter-commissaris heeft de vordering tot onderzoek toegewezen", aldus een woordvoerder. Een onderzoek in het PBC duurt ongeveer zes weken.

Door de wachtlijst om opgenomen te worden in het PBC verwacht het OM dat de zaak pas in het voorjaar van 2019 voor de rechter komt. De opnamedatum van B. zal waarschijnlijk worden besproken op de eerste pro-formazitting van 12 december bij de rechtbank van Maastricht.

B. heeft volgens het OM geen ernstige stoornis, maar bij ernstige vergrijpen is het normaal dat de verdachte wordt onderzocht in het PBC. Of B. zal meewerken aan het onderzoek, is niet bekend. De man is tot nu toe niet erg spraakzaam geweest.

Advocaat heeft niet gevoel dat onderzoek iets gaat opleveren

De advocaat van B., Gerald Roethof, laat in een reactie aan NU.nl weten dat hij "niet het idee heeft dat dit onderzoek inhoudelijk iets zal gaan opleveren en het onderzoek zelfs voor onnodige vertraging in de afhandeling van deze zaak zou kunnen gaan zorgen".

Dat is voor Roethof reden om niet in hoger beroep te gaan tegen de beslissing zijn cliënt op te laten nemen, omdat dat voor nog meer vertraging kan zorgen.

Man in augustus opgepakt na DNA-onderzoek

In augustus werd B. in Spanje opgepakt nadat door verwantschapsonderzoek duidelijk werd dat het zijn DNA was dat op het lichaam van Nicky Verstappen is aangetroffen. Om wat voor spoor het gaat, is niet duidelijk, maar het is in ieder geval geen sperma of bloed.

B. wordt verdacht van het seksueel misbruiken en ombrengen van Verstappen tijdens een zomerkamp in augustus 1998. In eerste instantie werd hij verdacht van moord, maar het OM zegt daarvoor op dit moment te weinig bewijs te hebben. Hij ontkent zelf betrokken te zijn geweest bij de dood van de elfjarige jongen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!