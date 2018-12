De commissie die gaat kijken hoe de NS kan overgaan tot schadevergoedingen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog op transport zijn gezet, kijkt daarbij ook naar Roma en Sinti.

Dat zegt een woordvoerder van de NS vrijdag in een reactie op berichtgeving van de NOS. De Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland zei ook mee te willen praten over de schadevergoeding en dus ook een zegje te willen krijgen over wie er in de commissie komen.

Voorzitter Sabina Achterbergh zou willen dat Sinti en Roma net als de NS en overlevende Salo Muller, die strijd voert voor de vergoedingen, twee mensen mogen benoemen in de commissie.

Volgens de NS-woordvoerder is de opdracht voor de commissie in eerste aanleg te kijken naar alle slachtoffers die op transport zijn gezet. "Dus niet alleen mensen van Joodse komaf, maar alle overlevenden en directe familie van slachtoffers. Dat is dus inclusief Roma en Sinti, die in die tijd ook op transport zijn gezet."

Volgens de woordvoerder is er ook contact met vertegenwoordigers van deze groepen.

NS stelt commissie aan

Eerder deze week werd bekend dat de NS slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust die met treinen van de organisatie zijn vervoerd een schadevergoeding gaat betalen. De NS stelt een commissie in die gaat uitzoeken welke mensen een vergoeding zullen krijgen en op welke manier.

Het bedrijf draagt twee mensen aan voor de commissie en de nabestaanden benoemen nog twee personen. Het besluit komt voort uit gesprekken met Muller, een Holocaustoverlevende die jarenlang heeft gestreden voor schadevergoedingen van de NS.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de NS door de Nazi's gevraagd treinstellen beschikbaar te stellen en een dienstregeling op te stellen om mensen naar concentratiekampen te kunnen vervoeren. De NS heeft zeker 2,5 miljoen euro aan de transporten verdiend. In 2005 heeft het bedrijf al schuld bekend en excuses aangeboden.

Roma en Sinti werden net als Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd. Van de 245 Roma en Sinti die werden gedeporteerd naar Auschwitz, zijn er naar schatting dertig levend teruggekomen. Bij het begin van de oorlog woonden er ruim 4.500 Sinti en Roma in Nederland.

