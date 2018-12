De regenwolken hebben donderdag ons land verlaten en blijven voorlopig even weg. Het blijft vrijdag bijna overal droog en met wat ruimte voor de zon wordt het ongeveer 11 graden.

De nacht van donderdag op vrijdag was een droge nacht met minima rond 9 graden. Overdag is er ruimte voor de zon en blijft het op veel plaatsen droog.

Later kunnen in het westelijke kustgebied nog wat buien vallen. De wind komt uit het zuiden en is meest matig.

In het weekend zijn de (regen)wolken weer terug en is er van tijd tot tijd regen. Er staat dan een stevige wind uit het zuiden of zuidwesten, vooral langs de kust. De temperatuur ligt rond de 11 à 12 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 14°C 10°C W 5 Maandag 12°C 11°C W 4 Dinsdag 8°C 5°C W 4 Woensdag 9°C 3°C ZW 5 Donderdag 7°C 4°C ZW 4

