VMBO Maastricht herkent zich in de knelpunten die de Inspectie van het Onderwijs noemt. Honderden leerlingen van de instelling zakten dit jaar alsnog voor hun examen, omdat de schoolexamens niet deugden, .

"We werken keihard aan herstel", zegt het bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) donderdag.

De inspectie deed in september onderzoek naar VMBO Maastricht, dat onder de stichting valt. In een eerste samenvatting van het rapport noemt de inspectie VMBO Maastricht daarin een "zeer zwakke school". Als dat binnen een jaar niet verbetert, kan de minister van Onderwijs de financiering van de school stopzetten.

"Dat laatste zal niet gebeuren", stelt een woordvoerder van de LVO. "VMBO Maastricht heeft inmiddels stappen gezet. We herkennen ons in de knelpunten die de inspectie aangeeft voor VMBO Maastricht. Lesuitval is bijvoorbeeld afgenomen. Verbeteringen zijn merkbaar voor onze leerlingen. Bij aantoonbare verbeteringen is het niet aan de orde dat de financiering voor VMBO Maastricht stopt. We werken keihard aan herstel."

'Veel onrust in klaslokaal'

Volgens de inspectie zijn de lessen die de leraren geven, van voldoende kwaliteit. Maar de school moet meer doen om de veiligheid van scholieren en leraren te waarborgen. Er komt veel onrust het klaslokaal binnen, deels doordat mensen die op de school niks te zoeken hebben, in en uit kunnen lopen. De school gaat hier niet altijd goed mee om, aldus de inspectie.

De school erkent dat. "Voor ons is de veiligheid van leerlingen en personeel een heel belangrijk aspect. De inspectie is daar kritisch op. Dat nemen we zeer serieus en we zijn ook onmiddellijk aan de slag gegaan", zegt de woordvoerder.

Volgens de inspectie vallen er ook te veel lessen uit, waardoor leerlingen veel lessen verzuimen. Bovendien moet er meer gedaan worden om de kennis en kunde van leraren op peil te houden. Volgens de school is de uitval van lessen inmiddels aangepakt.

Honderden leerlingen gezakt

De school lag onder vuur na het examendebacle. Op 22 juni kregen honderden leerlingen van de school te horen dat ze alsnog gezakt waren, omdat de schoolexamens niet deugden.

Deze week stapte André Postema, de voorzitter van het college van bestuur van de LVO, alsnog op vanwege de problemen rond de examens. Hij deed dat op verzoek van de raad van toezicht. Ook voorzitter Jan Schrijen van de raad van toezicht trad terug.

