Na de uitspraak in de zaak tegen Michael P. voor het doden en verkrachten van Anne Faber hebben zich twee nieuwe getuigen gemeld die mogelijk in het hoger beroep gehoord worden. Een van hen zegt dat de verdachte in de zomer van 2017 een vrouw aanwees en zei haar te willen "pakken", maar "haar dan ook te moeten doden".

Dat bleek donderdag tijdens een zogenoemde regiezitting. Het incident zou zich in juli dan wel augustus vorig jaar hebben voorgedaan. Zijn verklaring is al toegevoegd aan het dossier.

De getuige zegt samen met Michael P. een fietstocht te hebben gemaakt en dat ze toen een vrouw zagen hardlopen. De verdachte zou de getuige daarop gevraagd hebben: "Zullen we haar pakken?", gevolgd door de woorden: "Maar dan moeten we haar wel doden".

Een tweede getuige zegt op de dag dat Faber omgebracht werd tegen zonsondergang geschreeuw en gegil te hebben gehoord. Dat zou niet overeenkomen met de tijdslijn die de verdachte heeft geschetst van 29 september 2017.

De verdediging wil beide getuigen horen tijdens het hoger beroep. De officier van justitie wil alleen de eerste getuige horen, omdat diens verhaal mogelijk iets kan zeggen over de toerekenbaarheid van Michael P. bij het doden van Faber.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep staat gepland voor 28 en 29 mei. Michael P. wordt vervolgd voor moord, dan wel doodslag op Faber en het ontnemen van haar vrijheid. Daarnaast wordt hem de mishandeling van vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum (PBC) ten laste gelegd.

Michael P. door rechtbank veroordeeld tot 28 jaar en tbs

Michael P. werd eerder veroordeeld tot 28 jaar en tbs met dwangverpleging, nadat hij toegaf dat hij verantwoordelijk was voor de dood en verkrachting van de toen 25-jarige vrouw. De man was donderdag niet aanwezig.

Hij ging in hoger beroep omdat de rechtbank in haar oordeel uitging van enige planmatigheid. De man zei in een opwelling te hebben gehandeld en zijn advocaten wezen op de gebrekkige ontwikkeling van hun cliënt.

Bovendien werd de inmiddels 28-jarige man stevig aangepakt tijdens zijn arrestatie, zonder daarbij op zijn rechten te worden gewezen, en werd er met een politiehond gedreigd om hem tot een verklaring over de verblijfplaats van Faber te dwingen, aldus de verdediging.

Michael P. liep letsel aan zijn schouder op, en hoewel door de rechtbank werd geoordeeld dat er sprake was van een vormverzuim, volgde geen strafvermindering. Ten onrechte, vinden zijn advocaten.

Verdediging wil dat aanhoudingsteam alsnog vervolgd wordt

Zij deden dan ook het verzoek om leden van de politie en het aanhoudingsteam te horen, omdat er mogelijk sprake zou zijn van vooropgezet plan om Michael P. hard aan te pakken. Verder zijn de advocaten een zogenoemde artikel 12-procedure gestart om leden van het aanhoudingsteam alsnog te vervolgen.

De officier van justitie verzette zich fel tegen het horen van de politiemensen. "Als er één persoon onmenselijk is behandeld, dan is het Anne Faber", benadrukte hij. "Uiteindelijk is het aan het hof om te oordelen of er grenzen zijn overschreden bij de aanhouding en welke gevolgen dat moet hebben."

Het Openbaar Ministerie (OM) had verzocht Michael P. opnieuw te laten onderzoeken door medewerkers van het PBC, omdat hij volgens de officier "in het eerdere onderzoek maar beperkt inzicht heeft gegeven in zijn seksuele belevingswereld".

Het gerechtshof in Arnhem doet op 13 december uitspraak over de ingediende verzoeken.

Vrouw kwam niet thuis na fietstocht

Faber kwam op 29 september 2017 niet thuis na een fietstocht, waarop de volgende dag een grote zoekactie gestart werd. De vermissing van de vrouw hield heel Nederland in zijn greep.

Een DNA-spoor op de jas van Faber die op 3 oktober werd gevonden, leidde naar Michael P., die op dat moment in een kliniek in Den Dolder zat waar hij aan zijn terugkeer in de maatschappij werkte. Hij werd eerder tot twaalf jaar cel veroordeeld voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in 2010.

De man werd op 9 oktober aangehouden en op zijn aanwijzen werd het lichaam van Faber op 12 oktober gevonden in Zeewolde. Michael P. had haar daar begraven.

Vriend Faber voor het eerst aanwezig

De nabestaanden van de vrouw volgden de zitting donderdag vanuit een aparte zaal via een videoverbinding. Ook de vriend van Faber was donderdag voor het eerst aanwezig.

"Vanwege zijn persoonlijke omstandigheden was het voor cliënt niet eerder mogelijk om bij een zitting aanwezig te zijn", aldus zijn advocaat Sebas Diekstra. "Ondanks zijn diepe teleurstelling en verontwaardiging over het instellen van het hoger beroep (door Michael P. red), wil hij deze eerste zitting toch bijwonen."

De oom van Faber, die het woord voert namens de familie, zei in een reactie "het verwarrend te vinden hier te staan", aldus de man. "Iedereen heeft recht om in hoger beroep te gaan, maar het is wel vreemd van een man die zegt spijt te hebben van zijn daad. Wij willen dit verlies een plek kunnen geven."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!