Het is donderdag opnieuw grijs en bewolkt. Ook vallen er geregeld buien. Pas richting de avond wordt het droger. Het is wel wat zachter dan de afgelopen dagen, met temperaturen die rond de 10 graden liggen.

In de vroege ochtend is het bewolkt en valt er hier en daar wat regen of motregen. De temperatuur ligt daarbij rond 7 graden. Er waait een matige of vrij krachtige zuidelijke wind.

Overdag verandert er niet veel aan het weerbeeld. Het blijft bewolkt en er valt nog steeds van tijd tot tijd regen of motregen. In de middag kan in het zuidoosten wel even de zon doorbreken.

Pas in de loop van de avond wordt het in het westen droog. De matige tot vrij krachtige zuidelijke wind voert zachte lucht aan; in de middag is het ongeveer 11 graden. De zuidenwind is matig tot vrij krachtig boven land en krachtig tot hard aan de kust en boven het IJsselmeer.

In de nacht naar vrijdag blijft het overwegend bewolkt, maar wordt het op de meeste plaatsen droog. In het westen zijn er in de loop van de nacht enkele opklaringen, maar kan er ook een bui van zee binnendrijven. De minimumtemperaturen liggen rond 8 graden bij een matige, maar langs de kust krachtige wind.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 11°C 9°C ZW 4 Zaterdag 11°C 6°C Z 4 Zondag 12°C 9°C ZW 5 Maandag 12°C 10°C W 5 Dinsdag 8°C 5°C W 4

Bekijk hier het actuele weer