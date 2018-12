De politie heeft tot de maand november ruim zestienduizend onderzoeken moeten stopzetten vanwege een gebrek aan capaciteit. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie in gesprek met NU.nl na berichtgeving van de NOS.

Of het om meer of minder gestopte onderzoeken dan in eerdere jaren gaat, is niet bekend bij de politie. Nadat de NOS de cijfers opvroeg, bracht de politie de gegevens in kaart.

De 16.498 onderzoeken die tot 14 november werden stopgezet, zijn zaken als woninginbraak of fietsendiefstal. Van lichte zaken wil de woordvoerder van de politie niet spreken. "Het zijn geen ernstige zaken, maar je zal maar slachtoffer zijn. Het is schrijnend als we het onderzoek moeten stoppen."

Op dit moment heeft de politie ruim 40.000 zaken in behandeling en de totale werkvoorraad bedraagt ruim 22.000 zaken. Die zaken zijn gescreend, maar nog niet in behandeling genomen.

"We hebben veel meer werk dan we aankunnen", zegt de woordvoerder. "We moeten door beperkte capaciteit keuzes maken en prioriteiten stellen. Maar dat gebeurt al jaren."

Ruim 150.000 zaken naar OM gestuurd

In totaal zijn er dit jaar bij de politie tot half november ruim 672.000 zaken geregistreerd. Daarvan zijn ruim 340.000 zaken afgewezen, omdat er geen opsporingsindicaties waren. Ruim 245.000 zaken zijn dit jaar afgerond en daarvan zijn ruim 150.000 zaken met één of meerdere verdachten naar het OM gestuurd ter beoordeling.

Eerder deze maand werd bekend dat de politie 33 miljoen euro extra krijgt om op die manier meer agenten te kunnen inzetten. Met dat extra geld kunnen overuren van agenten worden betaald en kan administratief werk uit handen worden genomen, waardoor de agenten meer beschikbaar zijn voor politiewerk.

In juni kondigde minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) al aan dat er 58 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld. De komende jaren worden ook zeventienduizend nieuwe agenten opgeleid.