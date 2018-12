Het Openbaar Ministerie (OM) zal Staatsbosbeheer niet vervolgen vanwege de dood van grote grazers in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Mensen die de beesten afgelopen winter hebben bijgevoerd, worden evenmin vervolgd.

Door de strenge winter ging aan het begin van het jaar een relatief groot aantal grazers in het gebied dood. Mensen die aangifte tegen Staatsbosbeheer hadden gedaan, vinden dat de organisatie is tekortgeschoten in haar zorgplicht.

Volgens de aangevers was Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor het relatief grote aantal dieren dat door honger en kou is omgekomen, schrijft het OM.

Het OM heeft na onderzoek geconcludeerd dat de dood van de meer dan drieduizend grote grazers Staatsbosbeheer niet kan worden aangerekend. De grote grazers zijn volgens het OM omgekomen door de weersomstandigheden en "landelijk vastgesteld beleid". Staatsbosbeheer voert dat beleid uit en het OM ziet dan ook geen reden om tot vervolging over te gaan.

Het OM heeft geen bevoegdheid om een partij te vervolgen na een besluit dat op centraal overheidsniveau is genomen.

Bijvoeren kan in toekomst wel tot vervolging leiden

Omdat er een discussie gaande was over het beleid rond het bijvoeren van grote grazers, heeft het OM besloten de mensen die de grote grazers bijvoerden evenmin te vervolgen. Justitie meldt wel dat dit niet betekent dat bijvoeren vanaf nu is toegestaan. "De bijvoerders zijn erop gewezen dat overtreding van dit verbod in de toekomst wel degelijk tot strafrechtelijke vervolging kan leiden", aldus het OM.

Justitie heeft meegewogen dat de situatie in de Oostvaardersplassen is veranderd. Er is betere beschutting, de populatie grote grazers is kleiner en daardoor is er meer voedsel per dier.

Taakstraf voor vernielen sluis Oostvaardersplassen

Dinsdag kreeg een 57-jarige man een taakstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij werd veroordeeld voor het vernielen van een sluis in de droge maand juli, omdat de dieren in het gebied te weinig water zouden krijgen.

Na de dood van duizenden edelherten, konikpaarden en heckrunderen besloot de provincie, na advies van een onafhankelijke commissie, dat de Oostvaardersplassen een nieuwe indeling moeten krijgen. Door de nieuwe indeling is er in het gebied minder plek voor grote grazers.

De 200 heckrunderen mogen in het gebied blijven, 450 konikpaarden moeten worden verplaatst. Daarnaast moeten ook 1.830 edelherten verdwijnen uit het gebied. De provincie wil de edelherten laten afschieten, omdat verplaatsing naar andere natuurgebieden te stressvol voor de dieren zou zijn.

Donderdag zaak over schietvergunning Staatsbosbeheer

De laatste maanden was er veel protest tegen dit besluit. Meerdere natuurorganisaties hadden rechtszaken tegen de provincie aangespannen. Vorige week oordeelde de rechter dat het besluit om de edelherten af te laten schieten rechtmatig is. Maar met dat afschieten moet wel worden gewacht tot na de volgende rechtszaak.

Die zaak dient donderdagochtend in de rechtbank van Lelystad. Tijdens de zitting besluit de rechter of de schietvergunning die de provincie aan Staatsbosbeheer heeft verleend rechtmatig is afgegeven.

