In de loods in de Limburgse plaats Susteren, waar de politie dinsdagavond zes geknevelde mannen aantrof, bevond zich vermoedelijk een illegale sigarettenfabriek. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de kneveling en de mogelijke illegale fabriek.

In de loop van de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om de eigenaar van de loods aan de Baakhovenerweg. Zijn betrokkenheid bij de aangetroffen mannen en de mogelijke sigarettenfabriek is nog onbekend.

De politie vermoedt dat de loods waarin de geknevelde Poolse mannen zich bevonden overvallen is. Onderzocht wordt in hoeverre dit verband houdt met de mogelijke illegale sigarettenfabriek en wie er betrokken waren bij de overval.

Dinsdag rond 21.45 uur kwam een melding binnen dat een onbekende man bij een woning aan de Baakhoverweg stond en dat hij in gevaar zou zijn. Onderzoek in de omgeving leidde naar de loods. De zes mannen die daar werden aangetroffen werden door de politie bevrijd en overgebracht naar het politiebureau. Daar hebben ze verklaringen afgelegd.

Wat zich in de loods aan de Baakhoverweg heeft afgespeeld en waarom de personen gekneveld waren, is nog niet bekend. Wel is inmiddels duidelijk dat de Polen door meerdere mannen zijn vastgebonden.

