De jongen die dinsdag werd opgepakt voor het dreigen met vuurwapengeweld op het Deltion College in Zwolle is weer op vrije voeten. Uit onderzoek is niet gebleken dat hij verantwoordelijk was voor het plaatsen van het dreigement op sociale media.

De politie meldt woensdag dat de jongen dinsdagavond is heengezonden. Verder meldt de politie dat er geen gevaar heeft gedreigd of dreigt richting de school op de Mozartlaan.

De jongen werd dinsdagmiddag thuis in Zwolle aangehouden en is direct door agenten verhoord. "Uit de eerste verhoren is niet komen vast te staan dat de bedreigingen daadwerkelijk door hem zijn geuit", aldus de politie.

Het is niet bekend of de jongen een leerling van het Deltion College is of daar ooit les heeft gehad. Een woordvoerder van de school kan hier vanwege privacyredenen niets over vertellen.

Agenten ingezet voor beveiliging Deltion College

Vanwege het dreigement hebben agenten dinsdag volgens protocol uit voorzorg opgeschaald op het Deltion College. Het roc werd zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. Ook werd er extra gesurveilleerd in de omgeving.

De voorzorgsmaatregelen werden ingetrokken na de aanhouding van de tiener. Hiertoe is besloten omdat er geen concrete dreiging meer bestond.

Het is nog onduidelijk wie het dreigement richting het Deltion College op sociale media had geplaatst. Daar wordt nog onderzoek naar verricht, zegt de politie.

