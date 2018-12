De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag vijftien mensen aangehouden na een uit de hand gelopen familiefeest in de Noord-Brabantse plaats Rijen waarbij ook meerdere gewonden zijn gevallen.

Vanwege een melding van een mogelijke schietpartij schaalde de politie rond 1.10 uur groot op. Agenten kwamen ter plaatste, versterkt met een arrestatieteam, helikopter en politiehonden. Op de Oosterhoutseweg werden meerdere auto's tegengehouden, waarna de politie de mensen uit de auto's haalde.

Vijftien mensen werden uiteindelijk aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging en het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Een arrestant stond geregistreerd als ongewenst vreemdeling en een andere man werd in de boeien geslagen vanwege wapenbezit. Hij had een ploertendoder bij zich.

De woordvoerder meldt dat twee mensen aangifte hebben gedaan. Een vrouw zou zwaar zijn mishandeld en een man zou slachtoffer zijn van openlijke geweldpleging. Een slachtoffer is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. "We hebben gehoord dat andere mensen zich later ook nog bij de EHBO in Tilburg hebben gemeld", aldus de zegsman.

Arrestanten komen uit meerdere plaatsen

Volgens Omroep Brabant vond het feest plaats in De Vijf Eiken en gaat het om een Tilburgse familie. De politie laat weten dat de aangehouden mensen uit het hele land komen, zo zijn er mannen uit Kerkrade, Tilburg en Alkmaar gearresteerd.

Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk geschoten is. De politie verwacht later op woensdag meer duidelijkheid te hebben over wat zich precies heeft afgespeeld in Rijen. "Er is een hoop om nog uit te zoeken", aldus de woordvoerder.

